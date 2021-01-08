Легков: весь мир в шоке от того, что русские комбезы всегда мчатся только к победе
Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«На каждом этапе российские спортсмены заезжают в призы. То Юлия Ступак выигрывает, то Наталья Непряева. Причём Наталья сегодня выиграла очень ярко, не став дожидаться финиша. Она разобралась с соперницами на подъёме и со спуска просто докатывала, поддерживая скорость. Золотые медали у нас, лыжные гонки рулят. Российские лыжи радуют всю страну. И весь мир в шоке от того, что русские красные комбезы всегда мчатся только к победе», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
В общем зачёте «Тур де Ски» Непряева занимает восьмое место.
Ступак поднялась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 8-я
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