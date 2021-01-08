«Глаза замёрзли настолько, что стали плохо видеть». Белов — о втором падении в масс-старте

Российский лыжник Евгений Белов рассказал о втором падении, произошедшем в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски». Первый инцидент произошёл при выходе на стадион — швед Виллиам Поромо сломал палку россиянину.
«Упал через круг, на высокой скорости и снова отстал от группы лидеров. Упал, потому что очки, которые выдают в сборной команде, мне не подходят. У меня какая-то специфическая форма лица, и на этом «Туре» я попробовал уже четыре модели очков, но ни в одних не чувствую себя комфортно. Сегодня, когда бежал, потоки холодного воздуха дули через очки прямо в глаза, которые замерзли настолько, что стали плохо видеть. И когда я со спуска догнал и накатил группу, не очень хорошо видел впереди идущего гонщика, француза, начал перестраиваться, зацепил его лыжей и упал. А говорю я всё это просто потому, что хочу донести мысль, что нет мелочей. Даже очки должны быть индивидуальны, иначе могут создать большие проблемы», — приводит слова Белова «Матч ТВ».
- 8 января 2021
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