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Пятый подряд победный финиш Большунова — в видеообзоре масс-старта на «Тур де Ски»

Пятый подряд победный финиш Большунова — в видеообзоре масс-старта на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Сегодня, 8 января, на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл масс-старт. Пятую победу подряд одержал россиянин Александр Большунов.

Перед финишем Александр уверенно обошёл шедшего первым итальянца Франческо де Фабиани, который в итоге уступил ему 1,8 секунды.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» 2021 года. Он уверенно лидирует в общем зачёте многодневки, которая завершится 10 января.

Места с третьего по пятое в масс-старте заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин. В топ-10 вошёл также Андрей Мельниченко, который финишировал седьмым.

Большунов упрочил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев упал со 2-го на 5-е место
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