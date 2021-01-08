Пятый подряд победный финиш Большунова — в видеообзоре масс-старта на «Тур де Ски»

Сегодня, 8 января, на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл масс-старт. Пятую победу подряд одержал россиянин Александр Большунов.

Перед финишем Александр уверенно обошёл шедшего первым итальянца Франческо де Фабиани, который в итоге уступил ему 1,8 секунды.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» 2021 года. Он уверенно лидирует в общем зачёте многодневки, которая завершится 10 января.

Места с третьего по пятое в масс-старте заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин. В топ-10 вошёл также Андрей Мельниченко, который финишировал седьмым.