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Клебо не уверен, что выступит на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне

Клебо не уверен, что выступит на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сомневается, стоит ли ему выступать на этапах Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция).

«Решу после чемпионата Норвегии. Команда, скорее всего, будет выдвигаться на следующий день после его завершения.

Решение приму самостоятельно, хотя у меня есть хорошие советчики — папа и дедушка. С ними я могу это обсудить. Чувствую, что мы не ошибались в принятых ранее решениях, хоть и считаю, что смотреть „Тур де Ски“ по телевизору невероятно скучно.

Тренироваться дома хорошо, но тогда встаёт вопрос о том, что важнее — тренировки или соревнования. Если едешь на соревнования, то тренировочных часов становится меньше, зато есть соперники. Всё очень сложно. Раньше я никогда не пропускал старты. Для меня это что-то новое, и если сработает, то я смогу использовать это в будущем», — приводит слова Клебо VG.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.

Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии
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