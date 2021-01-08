Сорина: было тяжело, жутко замёрзли ноги. Может быть, перебрала на первых кругах
Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результат масс-старта на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Виль-де-Фьемме (Италия). Спортсменка финишировала 14-й.
«Было тяжело, может быть, перебрала на первых кругах, не знаю. Поборолась за бонусы, может быть, это ускорение и дало о себе знать, дальше было уже тяжело. Ещё может быть из-за того, что было холодно — жутко замёрзли ноги, да и вообще всё», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».
Победу в масс-старте одержала россиянка Наталья Непряева. Второе место заняла Катарина Хенниг из Германии, в тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон. В топ-10 попали ещё три российские лыжницы: Алиса Жамбалова (7-е место), Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).
«Силы на пределе, большая усталость». Жамбалова — о масс-старте на «Тур де Ски»
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