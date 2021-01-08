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Бородавко: впервые за много лет темп масс-старта был невысоким. Это на руку Непряевой

Бородавко: впервые за много лет темп масс-старта был невысоким. Это на руку Непряевой
Другие / Лыжный спорт 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Впервые за много лет темп женского масс-старта был невысоким. Это сыграло на руку Наталье Непряевой. Появилась надежда, что она сможет быть в тройке, а в лучшем случае — одержать победу.

По ходу гонки я ей кричал, чтобы она не вылезала вперёд до последнего подъёма и постаралась хорошо отработать финиш. Так и случилось. Наташа смогла сделать небольшой запас, и на финишной прямой ей уже никто не угрожал. Молодец, рад за неё!» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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