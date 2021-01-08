Бородавко: впервые за много лет темп масс-старта был невысоким. Это на руку Непряевой
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«Впервые за много лет темп женского масс-старта был невысоким. Это сыграло на руку Наталье Непряевой. Появилась надежда, что она сможет быть в тройке, а в лучшем случае — одержать победу.
По ходу гонки я ей кричал, чтобы она не вылезала вперёд до последнего подъёма и постаралась хорошо отработать финиш. Так и случилось. Наташа смогла сделать небольшой запас, и на финишной прямой ей уже никто не угрожал. Молодец, рад за неё!» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Бородавко: начали привыкать не только к победам Большунова, но и к успехам остальных ребят
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
21:27
-
20:58
-
20:43
-
20:17
-
20:03
-
19:49
-
19:37
-
19:28
-
19:28
-
19:10
-
18:55
-
18:46
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
17:51
-
17:34
-
17:25
-
17:16
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
15:59
-
15:55
-
15:28
-
14:54
-
13:15
-
13:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам