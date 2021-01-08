Джессика Диггинс: слышать о происходящем в США гораздо больнее, чем соревноваться

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала протесты сторонников Дональда Трампа в США, требующих пересмотра итогов президентских выборов.

«Важно, чтобы у спортсменов была совесть, и речь должна идти не только о спорте. Есть много хороших людей, и важно, чтобы внешний мир не судил всех американцев по тому, что они видят в новостях. В США тоже много хороших людей», — приводит слова Диггинс SVT.

«Думала, соревноваться очень тяжело, но оказывается, что слышать о происходящем в США гораздо больнее. Пока что я просто концентрируюсь на сегодняшнем дне и контролирую всё, что в моих силах. И прежде всего хочу поблагодарить за такую любовь, поддержку и позитивную атмосферу, которые нам повезло иметь в нашей сборной. Давайте продолжать заботиться о людях, которые присутствуют в нашей жизни», — написала Диггинс на своей странице в «Инстаграме».