Чемпион мира по прыжкам в длину временно отстранён за нарушение антидопинговых правил

Южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга временно отстранён от участия в соревнованиях, сообщает сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Призёр Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2017 года нарушил антидопинговые правила, не предоставив данные о своём местонахождении.
За аналогичное нарушение был дисквалифицирован победитель молодёжного чемпионата мира 2014 года в беге на 800 метров Альфред Кипкетер из Кении.
Ранее Маньонга не раз оказывался в центре скандалов. В 2012 году у спортсмена был выявлен положительный результат теста на наркотики, после чего он лечился от метамфетаминовой зависимости. Несмотря на недуг, спортсмен в итоге сумел вернуться и добиться немалых успехов в прыжках в длину.
- 8 января 2021
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