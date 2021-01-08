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Автор расследования о допинге в российской лёгкой атлетике Ричард Паунд покинул ВАДА

Автор расследования о допинге в российской лёгкой атлетике Ричард Паунд покинул ВАДА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Первый президент и основатель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) канадский юрист Ричард Паунд, возглавлявший в 2015 году расследование о применении допинга в российской лёгкой атлетике, покинул агентство, сообщает пресс-служба ВАДА.

78-летний Паунд завершил работу в ВАДА 31 декабря 2020 года после истечения срока его полномочий как члена совета учредителей агентства. Паунд возглавлял ВАДА с момента его создания в 1999 году по 2007 год.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме Паунд представлял Канаду в соревнованиях по плаванию, он выиграл четыре медали на Играх Содружества 1962 года в Перте.

С 1978 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2001 году баллотировался на пост президента МОК, но проиграл бельгийцу Жаку Рогге.

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