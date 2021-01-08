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Непряева вернулась — волевая победа россиянки в видеообзоре масс-старта на «Тур де Ски»

Непряева вернулась — волевая победа россиянки в видеообзоре масс-старта на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Сегодня, 8 января, на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошли масс-старты. Волевую победу одержала россиянка Наталья Непряева.

Непряева с первых метров держалась в числе лидеров вместе с Юлией Ступак и Татьяной Сориной. На предпоследнем спуске лыжница перестроилась и встала первой, не подпустила соперниц на подъёме, создала отрыв и выкатила лидером на финишный спуск.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Второе место в масс-старте заняла представительница Германии Катарина Хенниг, в тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон. В топ-10 попали ещё три российские лыжницы: Алиса Жамбалова (7-е место), Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).

В общем зачёте «Тур де Ски» Непряева занимает восьмое место.

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