Роси Бреннен: была готова к тяжёлой борьбе в масс-старте, но упала на втором подъёме

Американская лыжница Роси Бреннен прокомментировала результат масс-старта на шестом этапе многодневки «Тур де Ски». Бреннен финишировала 31-й.
«Сегодня был, несомненно, трудный день. Я была готова к тяжёлой борьбе и была уверена, что сегодня всё сделаю хорошо. Тем не менее я споткнулась на втором подъёме, и прежде чем смогла подняться, меня объехали многие спортсменки. Это произошло очень рано, все шли рядом, и я много работала, чтобы попытаться обойти соперниц и наверстать позиции. Думаю, что потратила на это слишком много энергии, когда у моего организма не так много оставалось в запасе. Я действительно боролась всеми силами и очень разочарована, что не смогла сделать большего. На «Тур де Ски» всегда много взлётов и падений, так что я сделаю всё, что в моих силах, чтобы восстановиться и продолжать упорно бороться в следующие два дня», — приводит слова Бреннан Faster Skier.
- 8 января 2021
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