Вяльбе: давно ждала от Червоткина пьедесталов. У него то болезни, то ещё какие-то проблемы
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российского лыжника Алексея Червоткина в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия), где он завоевал бронзовую медаль.
«Кто-то может сказать, что подиум Лёши Червоткина был самым неожиданным. Он уже не первый год в команде, но последние годы случались какие-то неудачи. От него я давно жду пьедесталов. У него то болезни, то ещё какие-то проблемы. Лёша очень трудолюбивый, всё выполняет и делает, но бывает чересчур суетливым в гонках. Ему надо успокаиваться и бежать. Силы есть — надо бежать и не суетиться. Сегодня он прошёл гонку без лишней суеты, без лишних движений», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Червоткин: я надеялся, что Большунов будет работать, встал за ним. Оказалось, что ошибался
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