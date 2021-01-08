Червоткин: напрягает отсутствие норвежцев. Они вернутся в Лахти, и придётся драться

Российский лыжник Алексей Червоткин сообщил, что он обеспокоен из-за отсутствия норвежских лыжников на многодневке «Тур де Ски».

«Меня напрягает отсутствие норвежцев. Всё-таки они вернутся в Лахти, и тогда придётся драться с ними — не в буквальном смысле, конечно, но тем не менее, — за каждое место в каждой гонке.



Если говорить о сезоне в целом, то летом была проделана огромная работа, и сейчас она, слава богу, даёт результат. Если бы и этот сезон не сложился… Не знаю, что бы я делал», — приводит слова Червоткина Матч ТВ.

Напомним, сборная Норвегии из-за опасений заразиться коронавирусом снялась с декабрьских этапов Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия), а также с многодневки «Тур де Ски».