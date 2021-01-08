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«Главное — это получать удовольствие от того, что делаешь!» Солдатова — о тренировках

«Главное — это получать удовольствие от того, что делаешь!» Солдатова — о тренировках
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, недавно завершившая карьеру, рассказала, какое удовольствие ей приносят обычные тренировки в зале.

«Помните, я писала, за что я благодарна своей спортивной карьере? Второй пункт: простые тренировки в зале приносят мне огромное удовольствие!

Бывают моменты, что нет сил, желания или просто лень. Но я знаю, что это мне просто кажется. Какое бы ни было состояние, я всё равно еду в зал с одним пониманием: главное — начать!

Первые десять минут — и всё! Ты уже втянулся. Настроение сразу на высоте, хочется подтанцовывать, подпевать под музыку, что играет на фоне. Настроение всегда улучшается. Я прям это чувствую! Это здорово! Это кайф!

Так что, друзья, занимайтесь спортом. Неважно, сколько вам лет — 10, 20, 30, 40. Получайте от этого удовольствие, и всё будет круто! Главное — это получать удовольствие от того, что делаешь!» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

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