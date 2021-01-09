Крамер: на «Тур де Ски» многое решится в спринте. 60 бонусных секунд — это слишком много
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил шансы шведских спортсменок на победу в общем зачёте «Тур де Ски». Завтра, 9 января, состоятся спринтерские гонки. Их победители получат 60 бонусных секунд.
«Если вы спросите меня, 60 бонусных секунд — это слишком много. В мини-туре в Руке было 30 бонусных секунд. Почему здесь вдвое больше? Теперь многое будет решено в спринте.
Могут ли шведки побороться за победу в общем зачёте? Фрида Карлссон, кажется, обеспокоена своей травмой, но Эбба Андерссон выглядит всё сильнее и сильнее с каждым днём. Наверное, пока не стоит сбрасывать её со счетов, но ей действительно необходимо хорошо пробежать спринт», — приводит слова Маркуса Крамера Expressen.
Крамер рассказал, за счёт чего Ступак победила в гонке преследования на этапе «Тур де Ски»
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