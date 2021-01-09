Пойманный на переливании крови велогонщик выступил против вакцинации от COVID-19

Итальянский велогонщик Риккардо Рикко, отбывающий дисквалификацию за допинг, объявил, что не намерен делать прививку от COVID-19.



«Всему есть предел. Многие считают, что вакцинация должна быть обязательной. Это что, шутка?! Я сам решаю, что делать со своим телом. Никто не может заставить меня делать что-то, что может мне навредить. Сами вливайте в себя всякое дерьмо, но не раздражайте таких людей, как я, которые хорошо осведомлены о последствиях и не хотят делать прививки», — написал Рикко в «Фейсбуке». Через некоторое время сообщение было удалено.



Рикко был лидером молодёжной классификации и одержал две победы на «Тур де Франс» в 2008 году. Его уличили в применении допинга, и он был дисквалифицирован на два года. После отбытия наказания был пойман на переливании крови. В апреле 2012 года Риккардо был дисквалифицирован на 12 лет.