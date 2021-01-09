Скелетонистка Никитина: победа на чемпионате Европы в Винтерберге — просто какое-то чудо

Скелетонистка Елена Никитина прокомментировала победу на чемпионате Европы в Германии, ставшую четвёртой в её карьере.
«Победа в Винтерберге — это просто какое-то чудо. Здесь каждый год проводятся этапы Кубка мира и сейчас я наконец-то выиграла — с девятой попытки. Когда финишировала, то понимала, что проехала второй заезд лучше, чем первый. Но я знала, что немки на своей трассе чувствуют себя намного увереннее и едут быстрее. Я поняла главное — надо быть спокойной. Мне тренер перед второй попыткой сказал: «Если ты проедешь спокойно, то выиграешь». И я даже не смотрела на результаты моих соперниц.
Лучшим за все годы результатом на трассе в Винтерберге было третье место. Я заняла его каким-то чудом, и сама не поняла, как это случилось. А обычно здесь всегда оказываюсь в конце первой десятки. Но сейчас всё получилось удачно», — цитирует спортсменку РИА «Новости».
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