Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски»

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон приняла решение сняться с многодневки «Тур де Ски», сообщает Expressen.



Причиной такого решения стала травма, которая тревожит спортсменку последние дни. Ранее Фрида заверила, что не будет сниматься с многодневки, несмотря на повреждение.



Спортсменка неудачно упала, подтягиваясь на дверном проёме в отеле, — конструкция оборвалась, что стало причиной травмы Фриды. Её участие в гонке преследования на пятом этапе было под вопросом, но Фрида вышла на старт и в итоге заняла 13-е место. В гонке классическим стилем, прошедшей 8 января, Карлссон стала 11-й.



В общем зачёте «Тур де Ски» Карлссон занимает третье место, уступая 1 минуту и 42 секунды лидеру — американке Джессике Диггинс. Сегодня, 9 января, пройдут спринтерские гонки в Валь-ди-Фьемме (Италия).