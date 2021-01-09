Пять россиянок пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». Сорина показала 2-й результат

Завершилась квалификация женской спринтерской гонки классическим стилем на «Тур де Ски». По итогам забегов в 1/4 финала пробилось сразу пять представительниц России.



Лучший результат показала Татьяна Сорина, которая стала второй, на 1,31 секунды отстав от показавшей лучший результат шведки Линн Сван.



Наталья Непряева стала пятой (+2,29), Юлия Ступак показала 16-й результат (+6,59), Христина Мацокина — 20-й (+8,60), а Алина Жамбалова в протоколе квалификационных забегов — на 26-м месте (+10,74).



Россиянки Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева и Анна Нечаевская не сумели пробиться в четвертьфинал.



«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация



1. Линн Сван (Швеция) — 3.11,98

2. Татьяна Сорина (Россия) — +1,24

3. Анамария Лампич (Словения) — +1,31…

5. Наталья Непряева (Россия) — +2,29…

16. Юлия Ступак (Россия) — +6,59…

20. Христина Мацокина (Россия) — +8,60…

26. Алиса Жамбалова (Россия) — +10,74…