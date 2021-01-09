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Пять россиянок пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». Сорина показала 2-й результат

Пять россиянок пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». Сорина показала 2-й результат
Другие / Лыжный спорт 0
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Завершилась квалификация женской спринтерской гонки классическим стилем на «Тур де Ски». По итогам забегов в 1/4 финала пробилось сразу пять представительниц России.

Лучший результат показала Татьяна Сорина, которая стала второй, на 1,31 секунды отстав от показавшей лучший результат шведки Линн Сван.

Наталья Непряева стала пятой (+2,29), Юлия Ступак показала 16-й результат (+6,59), Христина Мацокина — 20-й (+8,60), а Алина Жамбалова в протоколе квалификационных забегов — на 26-м месте (+10,74).

Россиянки Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева и Анна Нечаевская не сумели пробиться в четвертьфинал.

«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Линн Сван (Швеция) — 3.11,98
2. Татьяна Сорина (Россия) — +1,24
3. Анамария Лампич (Словения) — +1,31…
5. Наталья Непряева (Россия) — +2,29…
16. Юлия Ступак (Россия) — +6,59…
20. Христина Мацокина (Россия) — +8,60…
26. Алиса Жамбалова (Россия) — +10,74…

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
09 января 2021, суббота. 12:35 МСК
Окончено
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