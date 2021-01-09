Де Фабиани: нужно менять тактику, против Большунова и Клебо это не работает
Итальянский лыжник Франческо Де Фабиани прокомментировал выступление в гонке с массовым стартом на «Тур де Ски» и рассказал о сложностях борьбы с россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Мне всегда хорошо удаётся выступать на этом масс-старте. В этот раз хотелось подняться выше второй ступеньки пьедестала 2019 года, но итоговый результат тот же. Это немного огорчает, но нужно менять тактику, потому что это не работает против Большунова и Клебо», — цитирует Де Фабиани Fiemme World Cup.
Напомним, Де Фабиани был близок к победе в масс-старте многодневки «Тур де Ски». За несколько сотен метров до финиша он шёл первым, однако проиграл финальный спурт Александру Большунову.
Пятый подряд победный финиш Большунова — в видеообзоре масс-старта на «Тур де Ски»
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