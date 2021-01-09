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Девять россиян пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». У Терентьева 2-й результат

Девять россиян пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». У Терентьева 2-й результат
Другие / Лыжный спорт 0
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Завершилась квалификация мужской спринтерской гонки классическим стилем на «Тур де Ски». По итогам забегов в 1/4 финала пробилось сразу девять представителей России.

Лучший результат показал Александр Терентьев, ставший вторым, на 1,79 секунды отстав от показавшего лучший результат итальянца Федерико Пеллегрино.

У лидера общего зачёта Кубка мира и «Тур де Ски» Александра Большунова четвёртое время.

«Тур де Ски». Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Федерико Пеллегрино (Италия) -3:14.48
2. Александр Терентьев (Россия) — +1.79
3. Валентин Шовен (Франция) — +2.40
4. Александр Большунов (Россия) — +3.31…
6. Глеб Ретивых (Россия) — +3,60
7. Иван Якимушкин (Россия) — +4,79…
10. Евгений Белов (Россия) — +6,18
11. Андрей Мельниченко (Россия) — +6,31
12. Илья Семиков (Россия) — +6,35…
15. Артём Мальцев (Россия) — +7,48…
26. Алексей Червоткин (Россия) — +11,08.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
09 января 2021, суббота. 13:05 МСК
Окончено
Пять россиянок пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». Сорина показала 2-й результат
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