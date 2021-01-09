Девять россиян пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». У Терентьева 2-й результат

Завершилась квалификация мужской спринтерской гонки классическим стилем на «Тур де Ски». По итогам забегов в 1/4 финала пробилось сразу девять представителей России.



Лучший результат показал Александр Терентьев, ставший вторым, на 1,79 секунды отстав от показавшего лучший результат итальянца Федерико Пеллегрино.



У лидера общего зачёта Кубка мира и «Тур де Ски» Александра Большунова четвёртое время.



«Тур де Ски». Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация



1. Федерико Пеллегрино (Италия) -3:14.48

2. Александр Терентьев (Россия) — +1.79

3. Валентин Шовен (Франция) — +2.40

4. Александр Большунов (Россия) — +3.31…

6. Глеб Ретивых (Россия) — +3,60

7. Иван Якимушкин (Россия) — +4,79…

10. Евгений Белов (Россия) — +6,18

11. Андрей Мельниченко (Россия) — +6,31

12. Илья Семиков (Россия) — +6,35…

15. Артём Мальцев (Россия) — +7,48…

26. Алексей Червоткин (Россия) — +11,08.

Пять россиянок пробились в 1/4 финала спринта «Тур де Ски». Сорина показала 2-й результат