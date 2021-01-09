«Их репутация запятнана». Швейцарский журналист — о победах россиян на «Тур де Ски»

Журналист швейцарского Blick Штефан Майер опубликовал материал, проанализировав выступление российских лыжников на «Тур де Ски».
«Те, кто сегодня смотрит «Тур де Ски», видят «красную стену». Российские лыжники бегут очень быстро и уверенно, и это вызывает сомнения из-за их прошлого. После Олимпиады в Сочи была раскрыта государственная допинг-схема. С тех пор репутация русских спортсменов запятнана", — пишет Майер.
Вспоминает Штефан и двухлетнюю дисквалификацию Юрия Бородавко, чьи подопечные были уличены в допинге в начале прошлого десятилетия.
«Тренер национальной сборной с допинговым прошлым. Бородавко тренирует группу, лидером которой является Александр Большунов. При этом на два года Юрий был отстранён из-за допингового скандала.
«Уверен, что он понял, что для победы не нужен допинг», — так говорит другой тренер сборной России, Маркус Крамер. Красивые слова, но подозрения никуда не делись.
Конечно, есть и другие объяснения успеха русских — отсутствие норвежцев и высокий уровень конкуренции внутри российской сборной. Но достаточно ли этих аргументов, чтобы развеять все сомнения? Едва ли", — резюмирует Майер.
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