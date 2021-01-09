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«Их репутация запятнана». Швейцарский журналист — о победах россиян на «Тур де Ски»

«Их репутация запятнана». Швейцарский журналист — о победах россиян на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Журналист швейцарского Blick Штефан Майер опубликовал материал, проанализировав выступление российских лыжников на «Тур де Ски».

«Те, кто сегодня смотрит «Тур де Ски», видят «красную стену». Российские лыжники бегут очень быстро и уверенно, и это вызывает сомнения из-за их прошлого. После Олимпиады в Сочи была раскрыта государственная допинг-схема. С тех пор репутация русских спортсменов запятнана", — пишет Майер.

Вспоминает Штефан и двухлетнюю дисквалификацию Юрия Бородавко, чьи подопечные были уличены в допинге в начале прошлого десятилетия.

«Тренер национальной сборной с допинговым прошлым. Бородавко тренирует группу, лидером которой является Александр Большунов. При этом на два года Юрий был отстранён из-за допингового скандала.

«Уверен, что он понял, что для победы не нужен допинг», — так говорит другой тренер сборной России, Маркус Крамер. Красивые слова, но подозрения никуда не делись.

Конечно, есть и другие объяснения успеха русских — отсутствие норвежцев и высокий уровень конкуренции внутри российской сборной. Но достаточно ли этих аргументов, чтобы развеять все сомнения? Едва ли", — резюмирует Майер.

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