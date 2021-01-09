Шведки заняли весь пьедестал спринтерской гонки «Тур де Ски». Непряева — в шаге от медали

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась спринтерская гонка многодневки «Тур де Ски». Победу одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось шведке Мае Дальквист, третьей стала её соотечественница Эмма Рибом.
В финал спринтерской гонки пробились две россиянки: Наталья Непряева стала четвёртой, Татьяна Сорина — пятой.
«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Финал
1. Линн Сван (Швеция) — 3.14.69
2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,54
3. Эмма Рибом (Швеция) — +0,84
4. Наталья Непряева (Россия) — +1,60
5. Татьяна Сорина (Россия) — +1,97
6. Криста Пармякоски (Финляндия) — +2,42.
Ранее с соревнований из-за травмы снялась шведка Фрида Карлссон, которая за два этапа до конца «Тур де Ски» занимала третье место в общем зачете многодневки.
Следующей гонкой у женщин станет масс-старт в гору, который пройдёт в воскресенье, 10 января.
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