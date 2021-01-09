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Шведки заняли весь пьедестал спринтерской гонки «Тур де Ски». Непряева — в шаге от медали

Шведки заняли весь пьедестал спринтерской гонки «Тур де Ски». Непряева — в шаге от медали
Другие / Лыжный спорт 0
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась спринтерская гонка многодневки «Тур де Ски». Победу одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось шведке Мае Дальквист, третьей стала её соотечественница Эмма Рибом.

В финал спринтерской гонки пробились две россиянки: Наталья Непряева стала четвёртой, Татьяна Сорина — пятой.

«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Финал

1. Линн Сван (Швеция) — 3.14.69
2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,54
3. Эмма Рибом (Швеция) — +0,84
4. Наталья Непряева (Россия) — +1,60
5. Татьяна Сорина (Россия) — +1,97
6. Криста Пармякоски (Финляндия) — +2,42.

Ранее с соревнований из-за травмы снялась шведка Фрида Карлссон, которая за два этапа до конца «Тур де Ски» занимала третье место в общем зачете многодневки.

Следующей гонкой у женщин станет масс-старт в гору, который пройдёт в воскресенье, 10 января.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
09 января 2021, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:14.69
2
Мая Дальквист
Швеция
+0.54
3
Эмма Рибом
Швеция
+0.84
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