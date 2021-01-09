Шведки заняли весь пьедестал спринтерской гонки «Тур де Ски». Непряева — в шаге от медали

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась спринтерская гонка многодневки «Тур де Ски». Победу одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось шведке Мае Дальквист, третьей стала её соотечественница Эмма Рибом.



В финал спринтерской гонки пробились две россиянки: Наталья Непряева стала четвёртой, Татьяна Сорина — пятой.



«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Финал



1. Линн Сван (Швеция) — 3.14.69

2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,54

3. Эмма Рибом (Швеция) — +0,84

4. Наталья Непряева (Россия) — +1,60

5. Татьяна Сорина (Россия) — +1,97

6. Криста Пармякоски (Финляндия) — +2,42.

Ранее с соревнований из-за травмы снялась шведка Фрида Карлссон, которая за два этапа до конца «Тур де Ски» занимала третье место в общем зачете многодневки.



Следующей гонкой у женщин станет масс-старт в гору, который пройдёт в воскресенье, 10 января.