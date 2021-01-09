Свенссон выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Ретивых стал вторым, Большунов — третьим

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась спринтерская гонка классическим стилем многодневки «Тур де Ски». Победу одержал шведский лыжник Оскар Свенссон, прошедший дистанцию за 3 минуты 19,80 секунды.



Вторым стал россиянин Глеб Ретивых, третье время показал лидер общего зачёта многодневки Александр Большунов. Представитель России Артём Мальцев в финальном забеге показал шестой результат.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия.

Первый этап. Мужчины. Спринт, классический стиль.



1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,80

2. Глеб Ретивых (Россия) — +0,30

3. Александр Большунов (Россия) – +0,30

4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,70

5. Валентин Шовен (Франция) – +1,0

6. Артём Мальцев (Россия) — +3,20.