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Свенссон выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Ретивых стал вторым, Большунов — третьим

Свенссон выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Ретивых стал вторым, Большунов — третьим
Другие / Лыжный спорт 0

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась спринтерская гонка классическим стилем многодневки «Тур де Ски». Победу одержал шведский лыжник Оскар Свенссон, прошедший дистанцию за 3 минуты 19,80 секунды.

Вторым стал россиянин Глеб Ретивых, третье время показал лидер общего зачёта многодневки Александр Большунов. Представитель России Артём Мальцев в финальном забеге показал шестой результат.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия.
Первый этап. Мужчины. Спринт, классический стиль.

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,80
2. Глеб Ретивых (Россия) — +0,30
3. Александр Большунов (Россия) – +0,30
4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,70
5. Валентин Шовен (Франция) – +1,0
6. Артём Мальцев (Россия) — +3,20.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
09 января 2021, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Оскар Свенссон
Швеция
3:19.83
2
Глеб Ретивых
Россия
+0.24
3
Александр Большунов
Россия
+0.32
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