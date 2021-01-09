Якимушкин — о Промо: этот молодой швед как-то неправильно ездит

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал ситуацию в спринте не «Тур де Ски». В четвертьфинале россиянин не смог побороться за выход в следующую стадию, так как перед ним упал швед Вильям Промо.

«Я не знаю, кто виноват в завале — де Фабиани или Поромо. Единственное, могу сказать, что этот молодой швед как-то неправильно ездит, что-то жмётся всё время, мешается. Мы все тормозили, ну уйди ты на спуск спокойно. Зачем вот эта плотность, когда есть широкое место? Выкатит тот, кто выкатит, — у кого вес больше, у кого лыжи лучше. А он совершает какие-то движения… Мы заходили, а он левее жмётся, потом отпускает меня, переходит на другого. Как килька в бочке, толкается туда-обратно. Непонятно, для чего это. Никакого преимущества в скорости это не даст на спуске. Ты просто потеряешь скорость, потеряешь контакт с предыдущим. Ну и всё произошло не в мою пользу», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».