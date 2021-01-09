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«Они все тупые». Швед Поромо отреагировал на критику Якимушкина и других лыжников

«Они все тупые». Швед Поромо отреагировал на критику Якимушкина и других лыжников
Другие / Лыжный спорт 0

Представитель Швеции Виллиам Поромо прокомментировал критику в свой адрес. Напомним, вчера, 8 января, в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) Поромо при выходе на стадион сломал палку россиянину Евгению Белову. Сегодня после четвертьфинального забега российский лыжник Иван Якимушкин раскритиковал шведа за действия во время гонки. Поромо упал на последнем спуске и помешал россиянину финишировать.

«Наверное, они полагают, что могут делать что хотят только потому, что я молод. Они атакуют меня только потому, что я не проявил инициативу. Я встал там, как и все остальные. Не собираюсь идти первым только потому, что я моложе. И вообще, думаю, они все тупые», — приводит слова Поромо Aftonbladet со ссылкой на SVT.

Якимушкин — о Поромо: этот молодой швед как-то неправильно ездит
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