Большунов перед заключительной гонкой «Тур де Ски» опережает всех на 3 минуты 22 секунды

Россиянин Александр Большунов перед заключительным этапом многодневки «Тур де Ски» опережает ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, на 3 минуты 22 секунды. Третью позицию делят сразу два россиянина — Иван Якимушкин и Артём Мальцев, отстающие от француза на 5 секунд.

10 января «Тур де Ски» завершится масс-стартом свободным стилем в гору.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт после семи гонок

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 2:59.38

2. Морис Манифика (Франция) – отставание 3.22.

3. Иван Якимушкин (Россия) — +3.27.

3. Артём Мальцев (Россия) — +3.27.

5. Денис Спицов (Россия) — +3.50.

6. Евгений Белов (Россия) — +5.00.

7. Дарио Колонья (Швецария) — +5.07.

8. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.13