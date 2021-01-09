Большунов перед заключительной гонкой «Тур де Ски» опережает всех на 3 минуты 22 секунды
Россиянин Александр Большунов перед заключительным этапом многодневки «Тур де Ски» опережает ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, на 3 минуты 22 секунды. Третью позицию делят сразу два россиянина — Иван Якимушкин и Артём Мальцев, отстающие от француза на 5 секунд.
10 января «Тур де Ски» завершится масс-стартом свободным стилем в гору.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт после семи гонок
Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 2:59.38
2. Морис Манифика (Франция) – отставание 3.22.
3. Иван Якимушкин (Россия) — +3.27.
3. Артём Мальцев (Россия) — +3.27.
5. Денис Спицов (Россия) — +3.50.
6. Евгений Белов (Россия) — +5.00.
7. Дарио Колонья (Швецария) — +5.07.
8. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.13
Свенссон выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Ретивых стал вторым, Большунов — третьим
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