Норвежец Клебо — о выступлении россиян на «Тур де Ски»: скучно смотреть их победы из дома

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о выступлении россиян на этапах «Тур де Ски».



«Они выглядят очень мощно, бесспорно. Становится скучно смотреть на их победы из дома и видеть, что их отрыв в общем зачёте увеличивается с каждым днём всё больше и больше. Очень много русских. Будет здорово, если они возьмут «Тур де Ски», а мы — чемпионат мира», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, после семи гонок «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов на 439 очков опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, итальянца Федерико Пеллегрино. Это больше, чем Пеллегрино набрал за все предыдущие этапы соревнований. На третьей позиции ещё один россиянин, Иван Якимушкин, который отстаёт от итальянца всего на 15 очков.