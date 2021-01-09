Большунов на 439 очков опережает Пеллегрино в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов после семи гонок «Тур де Ски» опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, итальянца Федерико Пеллегрино, на 439 очков. Это больше, чем Пеллегрино набрал на всех предыдущих этапах соревнований. На третьей позиции ещё один россиянин, Иван Якимушкин, который отстаёт от итальянца на 15 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. После седьмой гонки «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 851.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 412.

3. Иван Якимушкин (Россия) — 397.

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 381.

5. Артём Мальцев (Россия) — 323.

6. Евгений Белов (Россия) — 319.

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.

8. Алексей Червоткин (Россия) – 291.

9. Эндрю Янг (Великобритания) – 261.

10. Глеб Ретивых (Россия) – 253.