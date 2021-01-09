Бородавко поделился мнением о выступлении россиян на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление россиян на этапах «Тур де Ски».



«В целом неплохие выступления: второе и третье место у мужчин. Жалко, не добрались до победы. У женщин две спортсменки бежали в финале. Не получилось, заняли четвёртое и пятое место. У шведов и шведок сегодня была великолепная смазка, видно, что лыжи работали здорово, лучше, чем у нас. Обозначились другие проблемы, которые нужно решать.

Все очень устали: кто-то чувствует себя чуть лучше, кто-то — чуть хуже. Рассматриваем это просто как седьмую гонку «Тур де Ски», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, что завтра, 10 января, многодневка «Тур де Ски» завершится в Италии масс-стартом свободным стилем на 10 км в гору.