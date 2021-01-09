«Поройтесь в своей команде». Бородавко отреагировал на критику швейцарского журналиста

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал материал швейцарского журналиста издания Blick Штефана Майера, в котором он подвергает критике выступление россиян на «Тур де Ски». В числе прочего, журналист вспомнил двухлетнюю дисквалификацию Бородавко, чьи подопечные были уличены в допинге в начале прошлого десятилетия.
«Что можно сказать таким людям? Они заточены на этом. Ребята, откройте глаза, спросите у своих спортсменов и спортсменок, поройтесь в своей команде. Мы на такое абсолютно не обращаем внимания. Немало глупых мыслей им в голову лезет. При любой фразе, начинающейся со слов «если», «вдруг», можно договориться чёрт знает до чего. Чаще всего они такими категориями и мыслят», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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