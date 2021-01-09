Ступак уступает Диггинс 54 секунды перед заключительной гонкой «Тур де Ски»

Американка Джессика Диггинс лидирует в лыжной многодневке «Тур де Ски» перед заключительной гонкой – масс-стартом свободным стилем в гору. Россиянка Юлия Ступак уступает ей 54 секунды. На третьем месте — представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина — 7 и 12 секунд соответственно.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт после семи гонок
Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 2:27.51
2. Юлия Ступак (Россия) – отставание 0.54.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.51.
4. Наталья Непряева (Россия) — +1.58.
5. Татьяна Сорина (Россия) — +2.03.
6. Эбба Андерссон (Швеция) — +2.10.
7. Роси Бреннен (США) — +2.19.
8. Катарина Хенниг (Германия) — +2.27.
9. Линн Сван (Швеция) — +3.25.
10. Алиса Жамбалова (Россия) — +3.31.
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