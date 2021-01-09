Ступак уступает Диггинс 54 секунды перед заключительной гонкой «Тур де Ски»

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Американка Джессика Диггинс лидирует в лыжной многодневке «Тур де Ски» перед заключительной гонкой – масс-стартом свободным стилем в гору. Россиянка Юлия Ступак уступает ей 54 секунды. На третьем месте — представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина — 7 и 12 секунд соответственно.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт после семи гонок

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 2:27.51

2. Юлия Ступак (Россия) – отставание 0.54.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.51.

4. Наталья Непряева (Россия) — +1.58.

5. Татьяна Сорина (Россия) — +2.03.

6. Эбба Андерссон (Швеция) — +2.10.

7. Роси Бреннен (США) — +2.19.

8. Катарина Хенниг (Германия) — +2.27.

9. Линн Сван (Швеция) — +3.25.

10. Алиса Жамбалова (Россия) — +3.31.