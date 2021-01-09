Сорина и Непряева — в топ-3 общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
Американка Роси Бреннен сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам после семи гонок многодневки «Тур де Ски». Россиянка Татьяна Сорина уступает ей 59 очков. Третью позицию занимает ещё одна россиянка — Наталья Непряева. Её отставание от лидера 112 очков. В топ-6 также входит Юлия Ступак, занимающая пятое место.
Завтра, 10 января, многодневка «Тур де Ски» завершится в Италии масс-стартом свободным стилем на 10 км в гору.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт после семи гонок «Тур де Ски»
Женщины
1. Роси Бреннен (США) — 602.
2. Татьяна Сорина (Россия) — 543.
3. Наталья Непряева (Россия) — 490.
4. Джессика Диггинс (США) – 486.
5. Юлия Ступак (Россия) – 442.
6. Анамария Лампич (Словения) – 411.
Ступак уступает Диггинс 54 секунды перед заключительной гонкой «Тур де Ски»
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
18:41
-
18:40
-
18:25
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
17:56
-
17:15
-
17:08
-
16:48
-
16:41
-
14:50
-
13:36
-
13:16
-
13:00
-
12:07
-
10:59
-
09:57
-
00:27
-
00:04
- 8 января 2021
-
23:52
-
22:52
-
22:33
-
22:24
-
22:10
-
21:47
-
21:27
-
20:58
-
20:43
-
20:17
-
20:03
-
19:49
-
19:37
-
19:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам