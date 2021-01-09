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Сорина и Непряева — в топ-3 общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Сорина и Непряева — в топ-3 общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Американка Роси Бреннен сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам после семи гонок многодневки «Тур де Ски». Россиянка Татьяна Сорина уступает ей 59 очков. Третью позицию занимает ещё одна россиянка — Наталья Непряева. Её отставание от лидера 112 очков. В топ-6 также входит Юлия Ступак, занимающая пятое место.

Завтра, 10 января, многодневка «Тур де Ски» завершится в Италии масс-стартом свободным стилем на 10 км в гору.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт после семи гонок «Тур де Ски»
Женщины

1. Роси Бреннен (США) — 602.
2. Татьяна Сорина (Россия) — 543.
3. Наталья Непряева (Россия) — 490.
4. Джессика Диггинс (США) – 486.
5. Юлия Ступак (Россия) – 442.
6. Анамария Лампич (Словения) – 411.

Ступак уступает Диггинс 54 секунды перед заключительной гонкой «Тур де Ски»
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