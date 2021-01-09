Иверсен: будем очень довольны, если победим Большунова на чемпионате мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о выступлении россиянина Александра Большунова на этапах «Тур де Ски».



«Выступление Большунова – совершеннейшее безумие. Больше сказать нечего. Он просто сильнейший. Так было и в прошлом году. Йоханнес уже побеждал его, так что это возможно. Но никто, кроме нас, норвежцев, не может этого сделать. Мы живем с верой. Если нам удастся победить его на чемпионате мира, будем очень довольны», – приводит слова Иверсена VG.

Напомним, что после семи гонок «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, итальянца Федерико Пеллегрино, на 439 очков. Это больше, чем Пеллегрино набрал за все предыдущие этапы соревнований. На третьей позиции ещё один россиянин, Иван Якимушкин, который отстаёт от итальянца всего на 15 очков.