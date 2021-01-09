Ретивых, занявший второе место в спринте на этапе «Тур де Ски», посетовал на езду лыж

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление в спринте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Вначале Саша пошёл, я за ним. В конце первого подъема понимал, что у него лыжи начали проскальзывать и он сбавил темп. Когда он перешёл вправо, я не стал за ним кидаться, а, наоборот, пропустил людей. Знал, что начнётся атака на втором подъёме, но, когда мы поднялись, все поняли, что лидеры идут рядом. Никто не стал ничего выдумывать.

Лыжи не так хорошо едут, в том году мы бежали за 3.07, а сейчас время на 13 секунд меньше. Это о чём-то тоже говорит", — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».



Напомним, «Тур де Ски» завершится завтра, 10 января. Последней гонкой многодневки станет масс-старт на 10 км в гору.