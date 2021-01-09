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Джессика Диггинс: на масс-старте готова выложиться по полной. Отдам абсолютно всё

Джессика Диггинс: на масс-старте готова выложиться по полной. Отдам абсолютно всё
Другие / Лыжный спорт 0

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала выступление в спринтерской гонке классическим стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия) на «Тур де Ски» и поделилась ожиданиями от масс-старта свободным стилем, который состоится завтра, 10 января.

«Сегодня хороший день. Очень горжусь членами нашей команды за их упорный труд. Сегодня я сделала именно то, что было нужно со стратегической точки зрения. Очень хотела бы попасть в финал, так как чувствовала себя прекрасно. Что ж, зато завтра у меня будет немного лишней энергии.

На масс-старте готова выложиться по полной. Сейчас знаю наверняка, что пересеку финишную черту, отдав абсолютно всё. Горжусь командой и предвкушаю завтрашнюю гонку», — приводит слова Диггинс fasterskier.com.

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