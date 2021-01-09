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Сноубордисты Слуев и Надыршина победили в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

Российские сноубордисты Игорь Слуев и София Надыршина одержали победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скуоле (Швейцария).

В финальном заезде Слуев был быстрее поляка Михала Новачика, Надыршина обогнала немку Рамону Хофмайстер. Бронзовыми призёрами стали словенец Тим Мастнак и швейцарка Жюли Цогг.

Отметим, что россиянин Вик Уайлд замкнул десятку сильнейших, а Милена Быкова стала 17-й.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Скуоль, Швейцария

Параллельный гигантский слалом. Мужчины

1. Игорь Слуев (Россия).

2. Михал Новачик (Польша).

3. Тим Мастнак (Словения)…

10. Вик Вайлд (Россия)…

15. Дмитрий Логинов (Россия)…

19. Дмитрий Карлагачев (Россия)

Женщины

1. София Надыршина (Россия).

2. Рамона Хофмайстер (Германия).

3. Жюли Цогг (Швейцария)…

17. Милена Быкова (Россия)