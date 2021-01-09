Крамер рассказал о проблемах с пульсом у Глеба Ретивых

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил о проблемах с пульсом у россиянина Глеба Ретивых. По словам Маркуса, проблема обострилась в Швейцарии, на высоте.
«Когда он приехал на сбор перед «Туром» в Тоблах, то чувствовал себя лучше с каждым днём, и я решил, что он в полном порядке, готов к «Туру». Но потом, когда мы переехали в Швейцарию на высоту и провели три тяжёлых этапа, ситуация с пульсом вернулась. Он по-прежнему не полностью готов после той болезни перед Рукой. И теперь ему предстоят две недели дома, он сможет отдохнуть, восстановиться, провести подготовку перед Фалуном и приехать туда в хорошей форме.
Что по поводу Ульрисехамна? Глеб точно едет, но только он. Мы возьмём отдых от соревнований, проведём сбор в Норвегии или Италии перед чемпионатом мира», — приводит слова Крамера Матч ТВ.
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