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Второе место Ретивых и бронза Большунова — в видеообзоре спринта на «Тур де Ски»

Второе место Ретивых и бронза Большунова — в видеообзоре спринта на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Сегодня, 9 января, на очередном этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошла спринтерская гонка. Победу одержал шведский лыжник Оскар Свенссон, который прошёл дистанцию за 3 минуты 19,80 секунды.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Россиянин Глеб Ретивых стал вторым. Третье время — у лидера общего зачёта многодневки Александра Большунова. Ещё один представитель России, Артём Мальцев, в финальном забеге показал шестой результат.

Напомним, завтра, 10 января, многодневка «Тур де Ски» завершится в Италии масс-стартом свободным стилем на 10 км в гору.

После семи гонок «Тур де Ски» Большунов на 439 очков опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, итальянца Федерико Пеллегрино. Это больше, чем Пеллегрино набрал на всех предыдущих этапах соревнований. На третьем месте — россиянин Иван Якимушкин, он отстаёт от итальянца всего на 15 очков.

Большунов перед заключительной гонкой «Тур де Ски» опережает всех на 3 минуты 22 секунды
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