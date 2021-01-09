Второе место Ретивых и бронза Большунова — в видеообзоре спринта на «Тур де Ски»

Сегодня, 9 января, на очередном этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошла спринтерская гонка. Победу одержал шведский лыжник Оскар Свенссон, который прошёл дистанцию за 3 минуты 19,80 секунды.
Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
Россиянин Глеб Ретивых стал вторым. Третье время — у лидера общего зачёта многодневки Александра Большунова. Ещё один представитель России, Артём Мальцев, в финальном забеге показал шестой результат.
Напомним, завтра, 10 января, многодневка «Тур де Ски» завершится в Италии масс-стартом свободным стилем на 10 км в гору.
После семи гонок «Тур де Ски» Большунов на 439 очков опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, итальянца Федерико Пеллегрино. Это больше, чем Пеллегрино набрал на всех предыдущих этапах соревнований. На третьем месте — россиянин Иван Якимушкин, он отстаёт от итальянца всего на 15 очков.
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