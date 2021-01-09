«Потеешь так, будто 5 км пробежала». Елена Исинбаева показала домашнюю тренировку

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, которая является автором 28 мировых рекордов, показала домашнюю тренировку на велотренажёре.

«30 здоровых минут. Интервальная тренировка:

5 мин. спокойно + 5 мин. с нагрузкой — и так 30 мин.

Потеешь так, будто 5 км пробежала, бёдра хорошо прокачались и мышцы рук.

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После 25 лет профессионального спорта, понимаешь, совсем не обязательно «насиловать» себя долгими и изнурительными тренировками для любительского спорта. Важно «заряжать» своё тело и организм энергией через физнагрузку. Именно этим я сейчас и занимаюсь», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».