«Потеешь так, будто 5 км пробежала». Елена Исинбаева показала домашнюю тренировку
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, которая является автором 28 мировых рекордов, показала домашнюю тренировку на велотренажёре.
«30 здоровых минут. Интервальная тренировка:
5 мин. спокойно + 5 мин. с нагрузкой — и так 30 мин.
Потеешь так, будто 5 км пробежала, бёдра хорошо прокачались и мышцы рук.
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После 25 лет профессионального спорта, понимаешь, совсем не обязательно «насиловать» себя долгими и изнурительными тренировками для любительского спорта. Важно «заряжать» своё тело и организм энергией через физнагрузку. Именно этим я сейчас и занимаюсь», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
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