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Четвёртое место Натальи Непряевой и триумф шведок — в видеообзоре спринта на «Тур де Ски»

Сегодня, 9 января, на очередном этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялась спринтерская гонка. Победу одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место досталось шведке Мае Дальквист. Третьей стала ещё одна представительница Швеции Эмма Рибом.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

В финал спринтерской гонки пробились две российские лыжницы: Наталья Непряева стала четвёртой, Татьяна Сорина — пятой.



Шведка Фрида Карлссон, за два этапа до конца «Тур де Ски» занимавшая третье место в общем зачёте многодневки, снялась с соревнований из-за травмы.



Напомним, следующей гонкой у женщин станет масс-старт в гору, который пройдёт в воскресенье, 10 января.