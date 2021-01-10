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Татьяна Сорина рассказала, что у неё не получилось в финале спринта на этапе «Тур де Ски»

Татьяна Сорина рассказала, что у неё не получилось в финале спринта на этапе «Тур де Ски»
Другие / Парусный спорт 0
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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в финале спринтерской гонки на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Напомним, Сорина финишировала пятой.

«Что не получилось? В финале со старта нужно было уходить одной по лыжне, но не вышло, потому что передо мной встала Дальквист и я не смогла пойти своим темпом в подъём, так как она сбавила скорость. Мы пошли кучей. А в предыдущих забегах как раз удавалось реализовывать своё преимущество на подъёме, и всё хорошо получалось.

Единственное, что я в тот момент видела, это Наташу Непряеву и шведку, так что выбрала возможность перестроиться к шведке, надеясь, что финиш она отработает лучше. Так и получилось. Она была первой, а я заехала за ней и прошла в финал. Правда, в шведку я всё-таки воткнулась сразу после того, как встала за ней», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».

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