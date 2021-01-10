Татьяна Сорина рассказала, что у неё не получилось в финале спринта на этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в финале спринтерской гонки на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Напомним, Сорина финишировала пятой.
«Что не получилось? В финале со старта нужно было уходить одной по лыжне, но не вышло, потому что передо мной встала Дальквист и я не смогла пойти своим темпом в подъём, так как она сбавила скорость. Мы пошли кучей. А в предыдущих забегах как раз удавалось реализовывать своё преимущество на подъёме, и всё хорошо получалось.
Единственное, что я в тот момент видела, это Наташу Непряеву и шведку, так что выбрала возможность перестроиться к шведке, надеясь, что финиш она отработает лучше. Так и получилось. Она была первой, а я заехала за ней и прошла в финал. Правда, в шведку я всё-таки воткнулась сразу после того, как встала за ней», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».
- 10 января 2021
-
00:00
- 9 января 2021
-
23:48
-
22:41
-
22:35
-
22:06
-
21:49
-
21:24
-
21:10
-
20:16
-
20:15
-
19:31
-
18:41
-
18:40
-
18:25
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
17:56
-
17:15
-
17:08
-
16:48
-
16:41
-
14:50
-
13:36
-
13:16
-
13:00
-
12:07
-
10:59
-
09:57
-
00:27
-
00:04
- 8 января 2021
-
23:52
-
22:52
-
22:33