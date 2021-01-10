Крянин оценил шансы российских лыжниц в заключительной гонке на «Тур де Ски»
Член президиума Федерации лыжных гонок России, бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин оценил шансы российских лыжниц в последней гонке на многодневке «Тур де Ски». Сегодня, 10 января, девушкам предстоит масс-старт в гору на 10 км свободным стилем.
«Никто не может сейчас сказать, как пройдёт сегодняшняя гонка, может произойти всё что угодно. Нашим лыжницам, и в том числе Ступак, Сориной и Непряевой, в любом случае надо бороться до конца. Шансы будут всегда, тем более, что на последнем километре любого спортсмена могут попросту оставить силы.
Самое главное, чтобы наши девчонки настроились на максимальную работу. И тогда они смогут побороться, почему нет?» — приводит слова Крянина ТАСС.
Ступак уступает Диггинс 54 секунды перед заключительной гонкой «Тур де Ски»
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