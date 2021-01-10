Конькобежец Юсков пропустит Кубок мира и ЧМ-2021
Российский конькобежец трёхкратный чемпион мира Денис Юсков пропустит этапы Кубка мира и чемпионат мира 2021 года.
«Это взвешенное решение, которое приняли вместе с тренером и руководством. Как бы я ни мечтал, не смог бы набрать нужную форму к Кубку и чемпионату мира. Наверное, мог бы поехать и занять в этом состоянии какое-то десятое место, но это несерьезно. Лучше сейчас спокойно заняться восстановлением», — приводит слова Юскова «Р-Спорт».
Юсков продолжает восстановление после травмы колена, из-за которой он пропустил несколько национальных стартов. Спортсмен вернулся к тренировкам в начале января.
Этапы Кубка мира пройдут в Херенвене (Нидерланды) в январе, чемпионат мира — с 11 по 14 февраля.
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