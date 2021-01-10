Бистрём: жаль, сегодня не пасьют — увидели бы Андерсон, охотящуюся на Диггинс и Ступак

Директор сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём оценил шансы лыжницы Эббы Андерсон на победу в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски» — масс-старте в гору на 10 км.

«Сейчас она в хорошей форме, и у неё должны быть неплохие шансы при подъёме в гору. При этом мы знаем, что идти за спиной — это несложно, особенно Джессика Диггинс очень хорошо справляется с этой задачей. Вероятно, Эбба будет делать всю работу на подъёме. Посмотрим, будут соперницы держаться позади или решат выйти вперёд пораньше. Гонка будет действительно захватывающей. Немного обидно, что это масс-старт, а не пасьют. Было бы интересно увидеть, как Эбба охотится на Диггинс и Ступак», — приводит слова Бистрёма Aftonbladet.