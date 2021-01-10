Сван эмоционально празднует победу Свенссона в спринте на «Тур де Ски». Видео

Шведская лыжница Линн Сван эмоционально отреагировала на победу соотечественника, Оскара Свенссона, в спринтерской гонке на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Посмотреть видео можно на странице SVT в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Шведских лыжников много критиковали в последние годы, но я знаю, что они сильные. У них просто не было шанса продемонстрировать это. Победа Оскара стала большим достижением не только для него, но и для шведского лыжного спорта в целом. Надеюсь, наша молодёжь вдохновится, глядя на него», — приводит слова Сван Expressen.
Сван также стала победительницей спринтерской гонки. Второе и третье места по итогам гонки достались её соотечественницам Мае Дальквист и Эмме Рибом.
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