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Сван эмоционально празднует победу Свенссона в спринте на «Тур де Ски». Видео

Сван эмоционально празднует победу Свенссона в спринте на «Тур де Ски». Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Линн Сван эмоционально отреагировала на победу соотечественника, Оскара Свенссона, в спринтерской гонке на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Посмотреть видео можно на странице SVT в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Шведских лыжников много критиковали в последние годы, но я знаю, что они сильные. У них просто не было шанса продемонстрировать это. Победа Оскара стала большим достижением не только для него, но и для шведского лыжного спорта в целом. Надеюсь, наша молодёжь вдохновится, глядя на него», — приводит слова Сван Expressen.

Сван также стала победительницей спринтерской гонки. Второе и третье места по итогам гонки достались её соотечественницам Мае Дальквист и Эмме Рибом.

Свенссон выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Ретивых стал вторым, Большунов — третьим
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