Поромо: два дня подряд меня преследовали неудачи — это совершенно не весело

Шведский лыжник Виллиам Поромо прокомментировал неудачное выступление на многодневке «Тур де Ски».

8 января в масс-старте Поромо при выходе на стадион сломал палку россиянину Евгению Белову. Вчера, 9 января, после четвертьфинального забега российский лыжник Иван Якимушкин раскритиковал шведа за его действия во время гонки. Поромо упал на последнем спуске и помешал россиянину финишировать.

«Борьба кипит нешуточная. На горе буду делать всё, что в моих силах. Это новый день, новая гонка. Но жаль, что два дня подряд меня преследовали такие неудачи. Это совершенно не весело», — сказал Поромо в интервью SVT.

«Тур де Ски» завершится сегодня, 10 января. Лыжникам предстоит заключительный масс-старт в гору.

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