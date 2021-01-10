Рёте: хочу побороться за медали на ЧМ, но я недостаточно хорош, чтобы победить Большунова

Норвежский лыжник Сьюр Рёте поделился ожиданиями от чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Вчера, 9 января, Рёте выиграл отборочную гонку на 15 км свободным стилем на Кубке Норвегии.

«Надеюсь побороться за медали в Оберстдорфе. Гонка была почти на уровне, но мне, возможно, ещё придётся закрутить гайки. Большунов? Его будет трудно догнать, так как он зашёл очень далеко. Надеюсь и верю, что у меня всё-таки будет хороший шанс. Но судя по тому, что он показывает в этом году, я недостаточно хорош, чтобы победить его», — приводит слова Рёте Framtid i Nord.

После семи гонок «Тур де Ски» россиянин Александр Большунов уверенно лидирует в зачёте Кубка мира.