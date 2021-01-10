Андерсон выиграла заключительную гонку «Тур де Ски», Ступак — четвёртая
Шведка Эбба Андресон выиграла заключительную гонку многодневки «Тур де Ски» — масс-старт в гору на этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Второй стала американка Джессика Диггинс, в тройку лучших вошла также француженка Делфин Клодель. Россиянка Юлия Ступак заняла четвёртое место. В топ-10 финишировали также россиянки Татьяна Сорина и Анна Нечаевская.
«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины. Масс-старт в гору. 10 км
1. Эбба Андерсон (Швеция) — 36.45,6
2. Джессика Диггинс (США) — +9,2
3. Делфин Клодель (Франция) — +32,6
4. Юлия Ступак — +40,0
5. Татьяна Сорина — +1.04,3...
9. Анна Нечаевская — +1.27,6...
11. Наталья Непряева — +1.39,7...
18. Алиса Жамбалова — +2.19,9...
20. Яна Кирпиченко — +2.24,1...
31. Христина Мацокина (все — Россия) — 3.19,5
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