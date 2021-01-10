Андерсон выиграла заключительную гонку «Тур де Ски», Ступак — четвёртая

Шведка Эбба Андресон выиграла заключительную гонку многодневки «Тур де Ски» — масс-старт в гору на этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Второй стала американка Джессика Диггинс, в тройку лучших вошла также француженка Делфин Клодель. Россиянка Юлия Ступак заняла четвёртое место. В топ-10 финишировали также россиянки Татьяна Сорина и Анна Нечаевская.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины. Масс-старт в гору. 10 км

1. Эбба Андерсон (Швеция) — 36.45,6

2. Джессика Диггинс (США) — +9,2

3. Делфин Клодель (Франция) — +32,6

4. Юлия Ступак — +40,0

5. Татьяна Сорина — +1.04,3...

9. Анна Нечаевская — +1.27,6...

11. Наталья Непряева — +1.39,7...

18. Алиса Жамбалова — +2.19,9...

20. Яна Кирпиченко — +2.24,1...

31. Христина Мацокина (все — Россия) — 3.19,5