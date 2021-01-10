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Андерсон выиграла заключительную гонку «Тур де Ски», Ступак — четвёртая

Андерсон выиграла заключительную гонку «Тур де Ски», Ступак — четвёртая
Другие / Лыжный спорт 0

Шведка Эбба Андресон выиграла заключительную гонку многодневки «Тур де Ски» — масс-старт в гору на этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Второй стала американка Джессика Диггинс, в тройку лучших вошла также француженка Делфин Клодель. Россиянка Юлия Ступак заняла четвёртое место. В топ-10 финишировали также россиянки Татьяна Сорина и Анна Нечаевская.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины. Масс-старт в гору. 10 км

1. Эбба Андерсон (Швеция) — 36.45,6
2. Джессика Диггинс (США) — +9,2
3. Делфин Клодель (Франция) — +32,6
4. Юлия Ступак — +40,0
5. Татьяна Сорина — +1.04,3...
9. Анна Нечаевская — +1.27,6...
11. Наталья Непряева — +1.39,7...
18. Алиса Жамбалова — +2.19,9...
20. Яна Кирпиченко — +2.24,1...
31. Христина Мацокина (все — Россия) — 3.19,5

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
10 января 2021, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Эбба Андерсон
Швеция
36:45.6
2
Джессика Диггинс
США
+9.2
3
Делфин Клодель
Франция
+32.6
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