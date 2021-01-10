Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачёте «Тур де Ски», Сорина — четвёртая

Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
Лидерство удалось удержать американке Джессике Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли четвёртое и седьмое места соответственно.
«Тур де Ски». Общий зачёт
1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45
2. Юлия Ступак (Россия) — +1.24
3. Эбба Андерсон (Швеция) — +2.00
4. Татьяна Сорина (Россия) — +2.58
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +3.23
6. Роси Бреннен (США) — +3.27
7. Наталья Непряева (Россия) — +3.28
8. Катарина Хенниг (Германия) — +3.41
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — +5.10
10. Катерина Разимова (Чехия) — +5.21
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