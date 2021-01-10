Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачёте «Тур де Ски», Сорина — четвёртая

Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Лидерство удалось удержать американке Джессике Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли четвёртое и седьмое места соответственно.

«Тур де Ски». Общий зачёт

1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45

2. Юлия Ступак (Россия) — +1.24

3. Эбба Андерсон (Швеция) — +2.00

4. Татьяна Сорина (Россия) — +2.58

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +3.23

6. Роси Бреннен (США) — +3.27

7. Наталья Непряева (Россия) — +3.28

8. Катарина Хенниг (Германия) — +3.41

9. Тереза Штадлобер (Австрия) — +5.10

10. Катерина Разимова (Чехия) — +5.21